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Криминала нет: озвучена причина смерти неизвестного мужчины во Владивостоке

Причиной смерти мужчины на видовой во Владивостоке стали сильные морозы.
Источник: Комсомольская правда

Выяснилось, что произошло с мужчиной, которого мертвым обнаружили на видовой площадке на улице Бархатная. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Как рассказала корреспонденту редакции в следственном комитете по Приморью, с криминалом история не связана:

«Его нашли в четверг. Человек замерз, он маргинал. Откуда у него рассечение на голове, пока неизвестно».

Можно лишь предположить, что рассечение он получил из-за падения, но это предстоит выяснить специалистам. В комментариях в социальных сетях многие также задаются вопросом, для чего мужчине понадобился мешок. Скорее всего, из-за отсутствия теплой одежды с помощью него он пытался согреться.

Напомним, «Комсомолка» писала, что тело без признаков жизни нашел житель Владивостока, когда пришел на видовую выпить кофе.

несчастный случай