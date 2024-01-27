Криминала нет: озвучена причина смерти неизвестного мужчины во Владивостоке

Можно лишь предположить, что рассечение он получил из-за падения, но это предстоит выяснить специалистам. В комментариях в социальных сетях многие также задаются вопросом, для чего мужчине понадобился мешок. Скорее всего, из-за отсутствия теплой одежды с помощью него он пытался согреться.