Криминала нет: озвучена причина смерти неизвестного мужчины во Владивостоке

Выяснилось, что произошло с мужчиной, которого мертвым обнаружили на видовой площадке на улице Бархатная. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Как рассказала корреспонденту редакции в следственном комитете по Приморью, с криминалом история не связана:
«Его нашли в четверг. Человек замерз, он маргинал. Откуда у него рассечение на голове, пока неизвестно».
Можно лишь предположить, что рассечение он получил из-за падения, но это предстоит выяснить специалистам. В комментариях в социальных сетях многие также задаются вопросом, для чего мужчине понадобился мешок. Скорее всего, из-за отсутствия теплой одежды с помощью него он пытался согреться.
Напомним, «Комсомолка» писала, что тело без признаков жизни нашел житель Владивостока, когда пришел на видовую выпить кофе.