В Кузбассе произошло ДТП с участием школьного автобуса

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 26 января на трассе «Кемерово — Новокузнецк». По предварительной версии виновником ДТП стал водитель автомобиля ВАЗ-2110, который не выбрал безопасную скорость и дистанцию и въехал в школьную «ГАЗель». От удара автобус съехал с проезжей части.