Психолог рассказала, что нельзя прощать мужчинам

«С экономным не так плохо жить, как со скупым. Жадный мужчина контролирует все буквально до копейки. Причем, особенно его будут задевать траты женщины на свои потребности. Можно забыть про новую одежду, косметику и походы в кафе, поскольку жадина не даст вам на это денег. И всячески будет доказывать, что женщина в этом не нуждается. В то же время он не станет ущемлять себя в покупках, поскольку его потребности в приоритете», — предостерегла эксперт.