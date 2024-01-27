Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Репетиция ЦЭ пройдет для всех 11-классников в Беларуси

Выпускники школ 2024 года смогут проверить свои знания по одному из предметов на выбор, а полученная по итогам пробного испытания оценка ни на что не повлияет.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Масштабная репетиция централизованного экзамена пройдет в субботу, 27 января, в Беларуси, сообщает Sputnik.

Начало испытания — в 11:00. На пробный экзамен зарегистрировалось более 55 тысяч одиннадцатиклассников, которым в этом году предстоит пройти итоговую аттестацию в формате ЦЭ.

Участники смогут проверить свои знания по любому из школьных предметов — но только одному, поскольку все экзамены начнутся в одно время.

В Министерстве образования ранее заверили, что репетиция экзамена ничем не будет отличаться от самого ЦЭ, который выпускники сдадут в конце мая. Основные нюансы, которые нужно знать участникам:

прибыть в пункт сдачи экзамена не позднее чем за 30 минут до его начала.

доставлять школьников будут централизованно в сопровождении педагогов.

при себе иметь паспорт (или удостоверение беженца, вид на жительство, ID-карту) и пропуск.

В РИКЗ отмечали, что результаты репетиционного экзамена будут известны в 20-х числах февраля. Оценка, полученная на РЦЭ, ни на что не повлияет.

Ранее стало известно, что в этом году сложность заданий на ЦЭ будет повышена до пятого уровня.

образование