Репетиция ЦЭ пройдет для всех 11-классников в Беларуси

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Масштабная репетиция централизованного экзамена пройдет в субботу, 27 января, в Беларуси, сообщает Sputnik.
Начало испытания — в 11:00. На пробный экзамен зарегистрировалось более 55 тысяч одиннадцатиклассников, которым в этом году предстоит пройти итоговую аттестацию в формате ЦЭ.
Участники смогут проверить свои знания по любому из школьных предметов — но только одному, поскольку все экзамены начнутся в одно время.
В Министерстве образования ранее заверили, что репетиция экзамена ничем не будет отличаться от самого ЦЭ, который выпускники сдадут в конце мая. Основные нюансы, которые нужно знать участникам:
прибыть в пункт сдачи экзамена не позднее чем за 30 минут до его начала.
доставлять школьников будут централизованно в сопровождении педагогов.
при себе иметь паспорт (или удостоверение беженца, вид на жительство, ID-карту) и пропуск.
В РИКЗ отмечали, что результаты репетиционного экзамена будут известны в 20-х числах февраля. Оценка, полученная на РЦЭ, ни на что не повлияет.
Ранее стало известно, что в этом году сложность заданий на ЦЭ будет повышена до пятого уровня.