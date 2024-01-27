Реанимобиль для дельфинов появится на Кубани. Первые выезды он совершит уже в феврале. Об этом сообщает ТАСС.
Известно, что машина получит портативную лабораторию для биохимических и гематологических исследований проб крови животных, УЗИ-аппарат и не только. Его задачей будет скорая помощь китообразным, которые выбросились на берег.
Напомним, на Кубани обитают сразу три вида дельфинов: дельфин-белобочка, азовка и черноморская афалина. Причем последние занесены в Красную книгу России, первые — в Республики Крым. Как правило, сезон выброса дельфинов начинается в феврале.