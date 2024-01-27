На Волжской ГЭС с 28 января увеличится расход воды

В Росводресурсах также состоялось заседание межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. По прогнозу, приток воды на Волге и Каме ожидается близким к норме. Сейчас запас снега достигает 128% на всем каскаде. Так что водохранилища без воды точно не останутся, более того, весной может быть затопление.