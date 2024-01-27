В Минздраве рассказали, где в Беларуси больше всего заболевших корью

Случаи кори регистрируются в разных областях Беларуси, об этом рассказал замминистра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко. Пока зарегистрировано 204 случая. Больше всего заболевших в Брестской области — 62%. На втором месте Могилевщина, на которую приходится 16% от общего числа зарегистрированных. Третья — Гродненская область.
— В Брестской области ситуация по кори связана в том числе с религиозными общинами. Речь идет об ярых отказчиках от вакцинации, — отметил Тарасенко.
Вопреки расхожему мнению, что корь — детская болезнь, лишь 43% заболевших — дети от 7 до 17 лет, а 30% — люди от 18 до 40 лет.
В Минздраве считают, что ситуация с корью в Беларуси контролируемая, но бдительность терять не стоит. Тарасенко порекомендовал родителям не отказываться от вакцинации детей — прививку против кори делают в год и в шесть лет. Также он напомнил, что корь в 40% случаев дает серьезные осложнения.