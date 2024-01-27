В Минздраве рассказали, где в Беларуси больше всего заболевших корью

В Минздраве считают, что ситуация с корью в Беларуси контролируемая, но бдительность терять не стоит. Тарасенко порекомендовал родителям не отказываться от вакцинации детей — прививку против кори делают в год и в шесть лет. Также он напомнил, что корь в 40% случаев дает серьезные осложнения.