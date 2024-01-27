На Ростральных колоннах в Петербурге зажгли факелы в честь снятия блокады

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Факелы на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге зажгли в субботу утром в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент РИА Новости.
В Петербурге пасмурно, так что свет факелов на Ростральных колоннах виден с Дворцовой площади. Многие прохожие останавливаются специально, чтобы снять их на видео.
Факелы будут гореть до полудня, а также вечером с 19.00 до 22.00 мск.
Для многих жителей и гостей города центром торжеств в честь 80-летия снятия блокады в субботу станет Дворцовая площадь в историческом центре Петербурга, где в полдень начнется большая театрализованная программа «Блокада. Помнить вечно». Здесь развернется экспозиция военной ретротехники, реконструкторские и интерактивные площадки, полевые кухни и военное фотоателье.
Вечером на Дворцовой площади состоятся показы мультимедийного спектакля «Ленинград. Во имя жизни». Масштабную видеопроекцию покажут на фасаде Главного штаба. С помощью современных технологий петербуржцам и гостям Северной столицы расскажут о подвиге города и вере в Победу. Показы мультимедийного спектакля «Ленинград. Во имя жизни» пройдут с 19.00 до 21.00 сеансами длительностью 15 минут.
Завершится программа празднования 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады праздничным артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — «Дорога жизни» — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
В пятницу Минобороны РФ сообщило о запуске на своем сайте к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады нового историко-познавательного раздела «Ленинград выстоял и победил!». Проект основан на документах из фондов ЦАМО РФ.