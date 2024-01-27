Литва планирует тщательнее проверять белорусов на границе

МИД предложил ужесточить проверки въезжающих в Литву граждан Беларуси. В случаях, когда белорусы прибывают по шенгенской визе, предлагается проводить дополнительную оценку риска, чтобы определить, какую угрозу их прибытие представляет для общественного порядка, внутренней безопасности, здоровья населения или международных отношений.
Пограничники также будут принимать решение о дальнейшей проверке гражданина Беларуси на второй линии контроля в пунктах пропуска. При этом будут и исключения — для членов семей граждан Литвы и других стран ЕС, членов экипажей, осуществляющих международные перевозки, для прибывающих по гуманитарным соображениям, а также для членов их семей.
Для граждан России такая индивидуальная дополнительная углубленная проверка рисков уже проводится. Выдача виз как россиянам, так и белорусам в настоящее время ограничена.