Литва планирует тщательнее проверять белорусов на границе

Пограничники также будут принимать решение о дальнейшей проверке гражданина Беларуси на второй линии контроля в пунктах пропуска. При этом будут и исключения — для членов семей граждан Литвы и других стран ЕС, членов экипажей, осуществляющих международные перевозки, для прибывающих по гуманитарным соображениям, а также для членов их семей.