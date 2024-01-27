Челябинск попал в лидеры городов-миллионников по строительству школ и детсадов

Вместе с тем изменились и запросы населения, в первую очередь, молодёжи. Для жителей Челябинска становится крайне важным не только наличие в городе объектов образования, медицины и так далее, но и их комфортность, организованность процесса предоставления в них социальных услуг. И в этом смысле региональным и городским властям следует уделить повышенное внимание созданию в столице Южного Урала комфортной среды для проживания.