Челябинск попал в лидеры городов-миллионников по строительству школ и детсадов

Челябинск занял второе место среди российских городов-миллионников по темпам строительства школ и детских садов. С 2014 по 2023 год в столице Южного Урала было возведено 10 школ и 61 детский сад. Больше только в Казани — 115. Члены «Экспертного клуба Челябинской области» объяснили, с чем связаны такие успехи.
В первую очередь это обусловлено приходом в правительство региона и администрацию города новой команды. Десятилетия столица Южного Урала развивалась и застраивалась хаотично, без внимания к основным законам урбанистики. Приход Алексея Текслер и Натальи Котовой помог переломить ситуацию о чём и свидетельствуют результаты рейтинга. Также важно подчеркнуть, что строятся не только социальные объекты, но и появляются новые общественные пространства.
«Мы наблюдаем сейчас не просто увеличение количества детских садов и школ, появились новые общественные пространства, куда можно пойти с детьми погулять. Они есть в шаговой доступности. И не только в центре, но и в каждом районе», — подчёркивает Андрей Лавров, региональный представитель АПЭК в Челябинской области.
Вместе с тем изменились и запросы населения, в первую очередь, молодёжи. Для жителей Челябинска становится крайне важным не только наличие в городе объектов образования, медицины и так далее, но и их комфортность, организованность процесса предоставления в них социальных услуг. И в этом смысле региональным и городским властям следует уделить повышенное внимание созданию в столице Южного Урала комфортной среды для проживания.
«Молодёжь обращает внимание не только на близость детских садов и школ для своих детей, но и на качество организации образовательного процесса, благоустройство, парковочные пространства и подъездные пути к ним. Прошли времена, когда место жительства выбиралось только по стоимости квадратного метра», — замечает Юнер Капкаев, директор института экономики отраслей, бизнеса и администрирования Челябинского государственного университета.
Но попадание в топ рейтинга уже является большим успехом. Это свидетельствует о том, что власти понимают и реагируют на возрастающие запросы горожан к уровню комфорта городской среды, среды, в которой они живут. Подход нынешней региональной и городской администраций можно назвать человекоориентированным, что сказывается на самочувствии населения.
«Тем самым у жителей формируется чувство гордости за свой город, а вместе с этим уважение, любовь и бережное отношение к Родине. Челябинск становится точкой притяжения для жизни. И это греет душу», — говорит Евгений Савченко, член Общественной палаты Челябинской области.