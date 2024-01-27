Белигдромет зафиксировал загрязнение воздуха в трех городах

Данные автоматических станций также показали максимальную среднесуточную концентрацию твердых частиц (фракции размером до 2,5 мкм) в Жлобине. Превышение было в 1,28 раза. В Гомеле содержание твердых частиц (размер до 10 мкм) было превышено в 1,35 раза. Кроме того, в этом городе было пять превышений по оксиду углерода.