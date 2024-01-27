Белигдромет зафиксировал загрязнение воздуха в трех городах

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Превышение ПДК (предельно допустимых концентраций) некоторых веществ зафиксировано в трех городах Беларуси, следует из данных мониторинга Белгидромета.
«В воздухе города Могилев в районе дома № 10 по улице Первомайской 17 января 2024 г. среднесуточная концентрация азота диоксида превышала норматив ПДК в 1,3 раза», — говорится в обзоре за 17 — 25 января.
Также в Могилеве было зафиксировано превышение максимальной разовой ПДК в 1,2 раза по диоксиду азота.
Данные автоматических станций также показали максимальную среднесуточную концентрацию твердых частиц (фракции размером до 2,5 мкм) в Жлобине. Превышение было в 1,28 раза. В Гомеле содержание твердых частиц (размер до 10 мкм) было превышено в 1,35 раза. Кроме того, в этом городе было пять превышений по оксиду углерода.
Оксид углерода (СО) — это токсичный газ без цвета и запаха. Как правило, он попадет в атмосферу от выхлопов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Этот газ образуется, если в двигатель поступает недостаточно кислорода или при недостаточно высокой температуре.
Диоксид азота, в свою очередь, способствует образованию в городах смога. Большое количество этого соединения очень плохо влияет на дыхательную систему человека, может вызвать отеки и асфиксию. Обычно этот газ поступает в воздух из-за выбросов промышленных предприятий.