На Южном берегу Крыма замерзли бананы: январские холода погубили Басио

Год из года, растение замерзает, потом оживает, начинает зеленеть и цвести. И еще ни разу не плодам не удалось вызреть, ведь Южный берег Крыма — не Африка. На Крымском полуострове банан Басио используется как декоративное растение, нет никакой надежды полакомится вкусными, питательными плодами, которые продают практически во всех магазинах.