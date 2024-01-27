На Южном берегу Крыма замерзли бананы: январские холода погубили Басио

На Южном берегу Крыма январские морозы «расправились» с тропическим растением.
— Холодно стало для банана Басио, вот он и замерз, — сообщили в Никитском ботаническом саду.
Печалиться не нужно, потому что банан — это гигантская многолетняя трава. Настанет тепло и он снова отрастит замечательные широкие листья. В середине октября появится и бутоны, которые порадуют гостей Никитского сада лепестками солнечного цвета.
Год из года, растение замерзает, потом оживает, начинает зеленеть и цвести. И еще ни разу не плодам не удалось вызреть, ведь Южный берег Крыма — не Африка. На Крымском полуострове банан Басио используется как декоративное растение, нет никакой надежды полакомится вкусными, питательными плодами, которые продают практически во всех магазинах.
Погода в Крыму не для тропических неженок. Синоптики предупреждают, что в последние дни января на полуострове будут хозяйничать морозы и снегопады. Даже в светлое время суток, когда на небе сияет звезда по имени Солнце, столбики термометров будут держаться в пределах 0 градусов, или чуть преодолевать нулевую отметку.