Первую выставку в филиале Третьяковской галереи в Калининграде планируют открыть летом

В январе власти разрешили ввести в эксплуатацию филиал Третьяковской галереи на острове Октябрьском в Калининграде. Музейный комплекс построили рядом со Второй эстакадой. Общая площадь здания с девятиэтажной башней составляет 17,7 тысячи квадратных метров. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали фонду «Национальное культурное наследие».