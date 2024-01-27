Первую выставку в филиале Третьяковской галереи в Калининграде планируют открыть летом

Первую выставку в калининградском филиале Третьяковской галереи планируют открыть летом 2024 года. Об этом президенту Владимиру Путину сообщила директор учреждения Камиля Байдильдина во время видеопрезентации музейно-образовательного комплекса.
Выставка будет называться «Пять веков русского искусства». Экспозиция охватит период от иконописи до авангарда.
Мы привезём триста произведений. Это очень большой масштаб, первые имена: Тропинин, Репин, Серов, Кандинский, Малевич, — цитирует Байдильдину пресс-служба правительства региона.
Обновлять экспозиции планируют каждые 9−10 месяцев. В филиале можно будет посмотреть выставки из собрания Третьяковской галереи, послушать лекции, посмотреть фильм, почитать книги в библиотеке. «В музее можно будет провести весь день», — подчеркнула Байдильдина.
В январе власти разрешили ввести в эксплуатацию филиал Третьяковской галереи на острове Октябрьском в Калининграде. Музейный комплекс построили рядом со Второй эстакадой. Общая площадь здания с девятиэтажной башней составляет 17,7 тысячи квадратных метров. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали фонду «Национальное культурное наследие».
Филиал Третьяковской галереи в Калининграде планируют открыть в первом квартале 2024 года. Первый этаж здания отдали под общественные пространства: холл, зал для кинопоказов и лекций, кафе, библиотека. Выше — выставочные площади, реставрационные мастерские, а также административная башня.
Строительство музейно-образовательного центра на острове Октябрьском в Калининграде ведут по поручению президента Владимира Путина. Заказчиком работ выступает фонд «Национальное культурное наследие», учредителями которого стали Эрмитаж, Третьяковская галерея, Мариинский и Большой театры. Стоимость проекта оценивается в 27 миллиардов рублей, их выделил Роснефтегаз. Генеральный подрядчик — АО «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко — приступил к реализации осенью 2019 года.