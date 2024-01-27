В Крыму появятся горнолыжный курорт и круглогодичные парки развлечений

Эксперт подчеркнул, что многие курорты, которые «испытывают определенные сложности со снегом», нашли способ обеспечить круглогодичную загрузку за счет других развлечений и организации досуга. И полуостров имеет все возможности развиваться в этом направлении. Пляжи и санатории Крыма, его климат, виды и многочисленные объекты показа станут фундаментом, на котором будет совершенствоваться инфраструктурная надстройка, обеспечивающая стабильный поток гостей на протяжении всего года.