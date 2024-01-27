В Крыму появятся горнолыжный курорт и круглогодичные парки развлечений

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости Крым. Горнолыжный курорт и парки круглогодичных развлечений построят в Крыму в ближайшие годы. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил президент общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.
По его словам, Крым ежегодно входит в десятку самых популярных туристических направлений. И добавил, что для таких регионов становится характерным переход на круглогодичный отдых. Например, горнолыжные на лето становятся горными, а в «летних» регионах создают условия для зимних развлечений — всесезонные тюбинг-парки, которые не зависят от снега, или роллерные трассы для лыжников. И Крым не станет исключением.
«В ближайшее время в Крыму появится горнолыжный комплекс, всесезонные развлечения, тематические парки и многие другие объекты. Позитивные сдвиги в сторону такого сценария есть», — сказал Волков.
Эксперт подчеркнул, что многие курорты, которые «испытывают определенные сложности со снегом», нашли способ обеспечить круглогодичную загрузку за счет других развлечений и организации досуга. И полуостров имеет все возможности развиваться в этом направлении. Пляжи и санатории Крыма, его климат, виды и многочисленные объекты показа станут фундаментом, на котором будет совершенствоваться инфраструктурная надстройка, обеспечивающая стабильный поток гостей на протяжении всего года.
Ранее эксперт заявил, что в будущем число россиян, которые отдают предпочтение отдыху внутри страны, будет только возрастать. В частности, эксперты рассчитывают на 15% увеличение числа путешествий по стране по итогам 2024 года.