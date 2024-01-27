Лукашенко поздравил Соболенко с защитой титула чемпионки Australian Open

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил вторую ракетку мира Арину Соболенко с победой на Australian Open 2024, об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
«Победа на турнире Большого шлема — огромное личное достижение, предмет национальной гордости, прекрасный стимул и пример для тысяч детей в Беларуси и по всему миру», — такие слова отправил в адрес Соболенко белорусский президент.
Лукашенко также поблагодарил всех причастных к этому триумфу и пожелал крепкого здоровья и новых успехов.
Напомним, Арина Соболенко выиграла Australian Open 2024 и стала двукратной чемпионкой.
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