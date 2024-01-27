На последней неделе января в Воронеж вернется мороз

Что же касается более подробного прогноза на ближайшие сутки, то в воскресенье, 28 января, синоптики обещают в районах облачную погоду с небольшим мокрым снегом. Местами сохранится туман, на дорогах тротуарах ожидают гололед. Синоптики прогнозируют ветер переменных направлений, дующий со скоростью 3−8 м/c. Ночью 0…-5, днем −4…+1. В Воронеже погода будет не сильно отличаться. Разве что по температуре: и ночью, и днем метеорологи прогнозируют 0…+2.