На последней неделе января в Воронеж вернется мороз

Нынешняя оттепель в Воронеже продлится совсем недолго. Точнее, до конца выходных. Уже с начала последней недели января погода станет близкой к идеальной для зимы — легкий снежок и небольшой «минус». Обусловлено изменением погоды действием циклона, идущего с запада, который принесет в наш регион чуть более холодные воздушные массы.
Что же касается более подробного прогноза на ближайшие сутки, то в воскресенье, 28 января, синоптики обещают в районах облачную погоду с небольшим мокрым снегом. Местами сохранится туман, на дорогах тротуарах ожидают гололед. Синоптики прогнозируют ветер переменных направлений, дующий со скоростью 3−8 м/c. Ночью 0…-5, днем −4…+1. В Воронеже погода будет не сильно отличаться. Разве что по температуре: и ночью, и днем метеорологи прогнозируют 0…+2.
В понедельник, 29 января, по прикидкам синоптиков, в районах нашего региона будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Снова ожидают ветер переменных направлений со скоростью 3−8 м/c. Ночью −5…-10, днем −1…-6. В Воронеже ночью пройдет небольшой снег. Днем обойдется без осадков. Температура ночью будет колебаться в районе −5…-7. Днем чуть потеплеет — до −3…-5.
Во вторник, 30 января, в районах снова будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Подует западный ветер со скоростью 6−11 м/с. Ночью обещают −7…-12, днем −1…-6. В Воронеже будет преимущественно без осадков. Ночью −7…-9, днем −4…-6.
В Воронеже также известен прогноз на среду, 31 января. В последний день первого месяца зимы в столице Черноземья будет дуть западный ветер со скоростью 5−10 м/с. Возможен небольшой снег. Температура и ночью, и днем будет держаться в районе — 4.