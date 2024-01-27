В феврале в Ростовской области ожидается потепление

Начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова рассказала DonDay.ru о погоде в феврале.
По словам специалиста, в течение всего месяца ожидаются осадки в виде снега и дождя. Особенно много осадков выпадет с 1 по 5 февраля. Температура воздуха в первой декаде месяца составит −2… ночью. Ночью −7°C. Ожидаются туман, гололед и налипание мокрого снега на линии электропередач и деревья.
Самый холодный период прогнозируется с 10 по 20 февраля. На севере (Шолоховский и Чертковский районы) и востоке (Забетинский и Дубовский районы) морозы ослабеют до 10−17°C. С 15 февраля столбики термометров будут показывать −4… +2, с повышением до −2. Дневные температуры наружного воздуха −3… +3 градуса Цельсия, а на юге (Сельский и Пешанокопский районы) до −6 градусов Цельсия.
— В третьей декаде в краткосрочной перспективе температура будет повышаться, +6… +13 градусов Цельсия, — добавил эксперт.
Погодных аномалий не ожидается. Среднемесячные температуры в норме, а количество осадков может быть выше нормы.