В феврале в Ростовской области ожидается потепление

Самый холодный период прогнозируется с 10 по 20 февраля. На севере (Шолоховский и Чертковский районы) и востоке (Забетинский и Дубовский районы) морозы ослабеют до 10−17°C. С 15 февраля столбики термометров будут показывать −4… +2, с повышением до −2. Дневные температуры наружного воздуха −3… +3 градуса Цельсия, а на юге (Сельский и Пешанокопский районы) до −6 градусов Цельсия.