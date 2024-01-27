«Гималайский самшит, японская айва и мимоза»: В январе в Сочи распустились первые цветы

Пока в горах Сочи толпы лыжников и сноубордистов наслаждаются заснеженными склонами, в центральной части курорта начинают обильно распускаться цветы. Вслед за первоцветами в городе, в конце января, начали распускаться и нежнейшие бутоны на деревьях.
«Весна в январе! Уже появились первые цветки японской айвы и волшебной мимозы (акации серебристой)», — сообщили в пресс-службе парка «Южные культуры».
Также в Сочи расцвела саркококка Гукера. Это красивейшее дерево еще называют гималайским самшитом.
«На вечнозеленом кустарнике распустились бутоны с тонкими белыми лепестками. Внешне они напоминают кисти. Цветы практически незаметны. Однако они имеют приятный и насыщенный запах», — сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.
Уточняется, что после цветения на растении появляются плоды. По мере созревания круглые и блестящие ягоды меняют цвет от зеленого до темно-красного, а затем черного. Они украшают растение несколько месяцев, а после опадают.
«Кустарник является родственницей самшита. Он растет в Афганистане, Индии, Непале, Бутане и Китае. Саркококку Гукера можно встретить на высоте от 1000 до 3500 метров над уровнем моря», — поделились пресс-службе Сочинского нацпарка.
Если вы хотите посмотреть на это удивительное дерево, то вам не обязательно подниматься в горы. Насладиться его красотой можно и в парке «Дендрарий». А если вас покорили желтые цветочки мимозы и нежнейшие, розовые бутоны айвы, то они уже во всю цветут в сочинском парке «Южные культуры».