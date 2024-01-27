«Гималайский самшит, японская айва и мимоза»: В январе в Сочи распустились первые цветы

Если вы хотите посмотреть на это удивительное дерево, то вам не обязательно подниматься в горы. Насладиться его красотой можно и в парке «Дендрарий». А если вас покорили желтые цветочки мимозы и нежнейшие, розовые бутоны айвы, то они уже во всю цветут в сочинском парке «Южные культуры».