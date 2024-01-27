Пандемия помогла местному туризму: Чаще всех в Молдову приезжают румыны, присматриваются

Когда мы говорим о туристах, мы учитываем и наших граждан, остающихся на ночлег в пансионатах, причём даже в холодное время года — это новое явление для Молдовы. Таким видом отдыха в третьем квартале 2023 воспользовалось 142 тысячи человек. Первый пансионат появился в Молдове в 2004 году, тогда же появилось такое понятие, как внутренний туризм, который развивался очень медленно и совершил скачок во время пандемии. Количество мест в пансионатах и гостевых домах в 2020 году увеличилось на 40%. Из общего числа туристов, остановившихся в молдавских гостевых домах, большинство составляли молдаване. После пандемии Covid-19 количество иностранцев, предпочитающих такой вид отдыха — удвоилось, а количество молдаван утроилось.