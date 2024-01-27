Пандемия помогла местному туризму: Чаще всех в Молдову приезжают румыны, присматриваются

Молдавский туризм оправился от пандемического кризиса 2020 года. Он восстановил свою силу благодаря иностранным туристам, а также благодаря гостевым домам, популярность которых в последнее время заметно возросла, — к такому выводу пришёл эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) «Viitorul» Вячеслав Ионицэ.
Иностранцы приезжали организованно, через туристические фирмы — 20% и самостоятельно — 80%. Среди них и украинские беженцы, которых нельзя назвать туристами. Однако они заняли значительную часть мест, предназначенных для туристического сектора. Украинцы массово приезжали на отдых в Молдову и через турфирмы.
Молдаване, которые выезжают за границу организованно, составляют 25%, остальные 75% предпочитают отправляться в отпуск самостоятельно и не пользуются услугами турфирм. Таким образом, расходы на туризм, больше, чем говорят официальные данные. Если доходы турфирм составляют около 4 миллиардов леев, то реальная сумма в несколько раз выше.
Экономист утверждает, что в 2019 году 376 тысяч человек воспользовались услугами туристических агентств для организации отдыха как в Республике Молдова, так и за рубежом. В 2020 году на фоне пандемии COVID-19 был зафиксирован драматичный обвал, в турфирмы обратилось всегос125 тысяч человек. В 2021 году их количество увеличилось до 320 тысяч, а в 2022 году — до более 472 тысяч. В третьем квартале 2023 года в годовом выражении через турфирму отдохнули почти 519 тысяч человек.
Количество иностранцев, приехавших на отдых в Молдову в третьем квартале 2023 года достигло почти 38 600, по сравнению с 29 тысячами в 2022 году, 24 тысячами в 2021 году и 7 тысячами в 2020 году. В 2019 году их было почти 19 800. Для примера: во времена СССР в Молдову ежегодно организованно приезжало около 300 тысяч человек. В 1991 году — 298 тысяч, в 1992 году — более 100 тысяч, в 1993/1994 году — всего 15 тысяч.
Когда мы говорим о туристах, мы учитываем и наших граждан, остающихся на ночлег в пансионатах, причём даже в холодное время года — это новое явление для Молдовы. Таким видом отдыха в третьем квартале 2023 воспользовалось 142 тысячи человек. Первый пансионат появился в Молдове в 2004 году, тогда же появилось такое понятие, как внутренний туризм, который развивался очень медленно и совершил скачок во время пандемии. Количество мест в пансионатах и гостевых домах в 2020 году увеличилось на 40%. Из общего числа туристов, остановившихся в молдавских гостевых домах, большинство составляли молдаване. После пандемии Covid-19 количество иностранцев, предпочитающих такой вид отдыха — удвоилось, а количество молдаван утроилось.
Экономический аналитик утверждает, что больше всего иностранных туристов приезжают в Республику Молдова из Румынии — 24,7%; Украины — 21,6%; Российской Федерации — 7,5%; США — 5,6%; Турции — 3,8%; Германии — 3,7%; Италии — 3,5%. Из остальных стран меньше 3%.