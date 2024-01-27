Топ-7 советов врачей о здоровье: новые требования к косметологам, грипп в Беларуси, продукты от тромбоза и от старости, домашние провокаторы рака

Проблемы с лекарствами от онкологии и медоборудованием из-за санкций
Беларусь проинформировала Всемирную организацию здравоохранения о проблемах из-за санкций с поставкой импортных лекарств для лечения онкологии, эпилепсии, некоторых генетических заболеваний, а также некоторых видов медоборудования. Этим наносится ущерб наиболее уязвимым группам населения, зависящим от поддержки государства, считают в Беларуси.
Во время доклада были приведены конкретные примеры отказа от поставок в Беларусь лекарств и медицинских изделий компаниями из Финляндии, Великобритании, Польши и Швеции, что в конечно счете нарушает права людей на здоровье. Белорусская попросила ВОЗ отреагировать на проблему влияния санкций на доступ нуждающихся к критически важным лекарствам (здесь подробнее).
Белорусы в конце января стали болеть гриппом и ОРИ чаще
В Беларусь пришел грипп. По информации начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инны Карабан, продолжается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и гриппом. За неделю с 15 по 21 января 2024 в структуре заболевших удельный вес детей и подростков до 18 лет составил почти 60%.
«По результатам лабораторного надзора отмечается рост циркуляции вирусов гриппа А (H1N1, H3N2)», — уточнила Карабан (здесь подробнее).
Эти вирусы более известны как свиной и гонконгский гриппы.
Три продукта для борьбы с тромбами
Известный российский флеболог Максим Абасов назвал три продукта для противодействия тромбам. Это лук, чеснок и свекла. Они способствуют уменьшению вязкости крови, предотвращают ее загустение.
По словам медика, не стоит списывать со счетов и объем воду, которые вы пьете в течение дня.
«Достаточное количество потребляемой воды также помогает разжижать кровь, что способствует более быстрому рассасыванию тромбов», — отметил специалист (здесь подробнее).
Но к сожалению, питание, хоть и важно, но само по себе от тромбов не спасет.
Новые требования к фармацевтам и косметологам, Беларусь
Со 2 февраля 2024 в Беларуси изменяются требования к косметологам и фармацевтам. Так, например, врачи-косметологи должны обязательно пройти переподготовку по специальности или предъявить документ о прохождении профподготовки врачей-специалистов (клинической ординатуры). Теперь в Беларуси стать врачом-косметологом можно будет после работы в должности врача-дерматовенеролога не менее 5 лет.
Еще одно новшество. Со 2 февраля студенты-медики уже после третьего курса смогут работать на должностях медицинских и фармацевтических работников, требующих среднего специального образования.
А врачи общей практики смогут без дополнительной подготовки или переподготовки работать терапевтами в приемных отделениях больниц, в том числе и по совместительству (все подробности здесь).
Онемение пальцев рук, причины
Причины онемения рук назвала белорусский врач-невролог Татьяна Скороходова. По ее словам, частыми причинами онемения в руках является так называемый синдром запястного канала, когда нерв ущемляется в запястье.
Невролог подчеркнула, что в этом случае немеет большой, указательный, средний палец и частично безымянный. В этих пальцах пациент может ощущать также покалывание и даже болезненные ощущения.
Но онемение всей кисти и всей руки говорит уже о том, что нерв сдавлен в других местах — в локтевом канале или же в области плеча.
К врачу надо идти в том случае, если пациент кроме онемения испытывает покалывание, жжение, зуд, ощущение жара в ладони, когда появляются судороги пальцев, повышается чувствительность. А вот что в себя включает диагностика — об этом подробнее здесь.
Провокаторы рака
Пять неочевидных провокаторов рака назвал российский врач-онколог Иван Карасев.
Это пластмассовая посуда, особенно если в ней разогревают или хранят продукты. Это сон при свете — ночника или из окна. Это продукты с плесенью. Это мобильные телефоны под подушкой или на прикроватной тумбочке. Это некачественные стройматериалы и мебель.
А вот чем могут быть опасны тефлоновые сковородки и яркие детские игрушки — об этом здесь.
Продукт, замедляющий старение
Российский врач-онколог Андрей Воробьев назвал продукт, которые позволяет замедлить старение организма. И это капуста.
В ней много пищевых волокон, помогающих организму выводить токсины, отходы. Также, отметил он, в капусте содержатся антиоксиданты — антоцианы. Они помогают уменьшить воспаление. Онколог уточнил, что антоцианы снижают риск развития сердечных заболеваний. По словам врача, они также могут замедлить процесс старения.
А еще капуста — настоящая находка для нашего пищеварительного тракта, потому что способствует росту полезных бактерий, защищающих иммунную систему. Врач обратил внимание на то, что это особенно актуально для квашеной капусты и кимчи (подробнее здесь).
Кстати, в Минздраве рассказали, где в Беларуси больше всего заболевших корью (здесь подробности).
А вот на что влияет минимальная зарплата белорусов в 2024 году: пенсия, больничный, доплаты, материальная помощь (здесь подробнее).