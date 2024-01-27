Топ-7 советов врачей о здоровье: новые требования к косметологам, грипп в Беларуси, продукты от тромбоза и от старости, домашние провокаторы рака

Это пластмассовая посуда, особенно если в ней разогревают или хранят продукты. Это сон при свете — ночника или из окна. Это продукты с плесенью. Это мобильные телефоны под подушкой или на прикроватной тумбочке. Это некачественные стройматериалы и мебель.