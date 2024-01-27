Пулковскую развязку планируют достроить в 2026 году

Стали известны сроки строительства Пулковской развязки трассы М-11. Предполагается, что она будет полностью готова в 2026 году. На строительство планируют потратить 9 миллиардов рублей. Об этом 27 января пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина.
— Получено положительное заключение Главгосэкспертизы. В 2026 году сделаем. Это очень важно для развития аэропортов, — сказал Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам социально-экономического развития агломерации Петербурга.
Напомним, Петербург с рабочим визитом посетит Александр Лукашенко. Он примет участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства. На заседании поприсутствует и президент России Владимир Путин.