Пулковскую развязку планируют достроить в 2026 году

Стали известны сроки строительства Пулковской развязки трассы М-11. Предполагается, что она будет полностью готова в 2026 году. На строительство планируют потратить 9 миллиардов рублей. Об этом 27 января пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина.