Россия и Мьянма изучат вопрос стыковочных рейсов для увеличения турпотока

«(Россия — ред.) возобновила работу “электронной визы” и начала подготовку к запуску “карты туриста”, чтобы у гостей из Мьянмы была возможность безналично расплачиваться на территории России. Мьянма, в свою очередь, продлила режим безвизового въезда для российских граждан на срок до 30 дней, активно занимается развитием туристических предложений под российского туриста», — указали в министерстве.