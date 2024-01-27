Россия и Мьянма изучат вопрос стыковочных рейсов для увеличения турпотока

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия и Мьянма прорабатывают вопрос об организации стыковочных рейсов из Москвы, Красноярска и Екатеринбурга для организации взаимных турпрограмм, сообщила пресс-служба министерства экономического развития РФ.
В субботу в Москве прошел II Российско-Мьянманский бизнес-форума, а также состоялось заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.
«В ближайшее время стороны планируют создать совместный канал расчетов для туристов из России в Мьянме, конкурентные ценовые предложения, а также удобные стыковочные рейсы из Москвы, Красноярска и Екатеринбурга для организации турпрограмм», — говорится в сообщении.
В министерстве также напомнили, что с сентября 2023 года Россия запустила в Мьянму прямое авиасообщение.
«(Россия — ред.) возобновила работу “электронной визы” и начала подготовку к запуску “карты туриста”, чтобы у гостей из Мьянмы была возможность безналично расплачиваться на территории России. Мьянма, в свою очередь, продлила режим безвизового въезда для российских граждан на срок до 30 дней, активно занимается развитием туристических предложений под российского туриста», — указали в министерстве.
В конце августа прошлого года Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай — Новосибирск — Мандалай.