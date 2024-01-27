В Петербурге запустили салют в честь 80-летия снятия блокады

Многие жители и гости города пришли полюбоваться салютом на Дворцовый мост и Дворцовую набережную, откуда хорошо видна Петропавловская крепость.
«Господи, какая красота и какая великая дата сегодня», — заметила пожилая петербурженка, наблюдающая за салютом рядом с Эрмитажем.
У стен Петропавловки дали 30 артиллерийских залпов, каждый из которых поименован и посвящен героям обороны Ленинграда, советским военачальникам, труженикам тыла и жителям блокадного города.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — «Дорога жизни» — по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.