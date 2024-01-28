Сколько чая нужно выпивать в день, чтобы замедлить старение

По ее словам, согласно выводам специалистов, опубликованным в The Lancet Regional Health, чтобы замедлить старение, достаточно каждый день выпивать порядка трех чашек чая. При этом выяснилось, что сорт чая не имеет особого значения, более важно регулярное употребление напитка в умеренном количестве.