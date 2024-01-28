В Иркутске записали обращения к Путину и Кобзеву против эвтаназии бездомных животных

Между тем вопрос о возможном принятии решения по эвтаназии бездомных собак в Иркутской области прозвучал на пресс-конференции губернатора Игоря Кобзева 19 декабря. В своем ответе глава региона акцентировал внимание на том, что в данном вопросе важно учитывать мнения всех сторон и прийти к компромиссному решению. Губернатор сообщил, что всегда ориентируется на общественное мнение. По его словам, два года назад была договоренность с зоозащитниками о том, что им будут предоставляться гранты на строительство приютов.