В Иркутске записали обращения к Путину и Кобзеву против эвтаназии бездомных животных

В Иркутске записали видеообращения к президенту страны Владимиру Путину и губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву против эвтаназии бездомных животных. Мероприятие состоялось накануне, 27 января, около историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» в рамках встречи с депутатом ЗС региона от партии «Справедливая Россия Патриоты За правду» Ларисой Егоровой, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал «БГ Иркутск» (18+).
Напомним, что в декабре 2023 года депутаты думы Иркутска заявили, что направят обращение на имя губернатора области о «кардинальном решении проблемы с безнадзорными животными». Было отмечено, что ситуация из года в год не меняется, собак не становится меньше, несмотря на выделение больших сумм на эти цели.
Между тем вопрос о возможном принятии решения по эвтаназии бездомных собак в Иркутской области прозвучал на пресс-конференции губернатора Игоря Кобзева 19 декабря. В своем ответе глава региона акцентировал внимание на том, что в данном вопросе важно учитывать мнения всех сторон и прийти к компромиссному решению. Губернатор сообщил, что всегда ориентируется на общественное мнение. По его словам, два года назад была договоренность с зоозащитниками о том, что им будут предоставляться гранты на строительство приютов.
На Госуслугах (6+) размещен опрос по теме методов борьбы с безнадзорными собаками и мероприятий по обращению с животными без владельцев в Иркутской области. В исследовании сообщается, что в настоящее время на территории Приангарья бездомных животных отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и выпускают в прежнюю среду обитания. Далее предлагается ответить на три вопроса о судьбе бродячих псов.