«Нельзя быть таким добрым». Как три врача спасали внезапно умирающего кота

Попрощаться с Котом приехал бывший муж. Все вместе мы прожили 9 лет, но развелись и разъехались прошлой весной. С ним же ночью и поехали в третью круглосуточную клинику. Оценив кипу анализов и состояние кота, который уже не поднимал голову, врач, с сожалением глядя на меня, сказала: «Шансы на выживание мизерные. Тут или ехать домой, или эвтаназия». Несмотря на прогноз, я решила оставить Кота на ночь в стационаре. Смогу ли я пережить смерть животного на руках и ничем ему не помочь? Нужно использовать шанс. Подписала нужные согласия, внесла залог 10 тысяч и уехала в пустую квартиру, где меня встречал плед у батареи и миски на полу.