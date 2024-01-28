Кто где снег убирать должен?

Также прокуратура разъяснила, в какой срок должны убрать снег: уборка снега коммунальными службами — за 3−12 часов; устранение гололёда на проезжей части — за 4−12 часов, устранение гололёда на пешеходных дорожках — за 12−24 часа. Отсчёт производится после окончания снегопада или обнаружения гололёда. При большом объёме осадков срок может быть продлён с учётом приоритетов.