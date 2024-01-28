Кто где снег убирать должен?

После каждого снегопада возникает вопрос: кто должен убирать в городе снег и лёд? Законно ли, если к расчистке детской площадки в садиках привлекают родителей?
На ком лежит ответственность за уборку снега, и законно ли привлекать к этому в детских садах родителей?
Прокуратура Таштагола разъясняет, что у каждой территории есть свои ответственные. За уборку снега возле магазинов отвечают собственники или арендаторы. Они чистят крыльцо, дорожки возле здания. В договоре аренды могут быть и другие условия.
Возле многоквартирных домов за уборку территории, которая входит в состав общего имущества собственников, отвечает управляющая компания или ТСЖ. Она чистит тротуары, ступеньки крыльца, дорожки, проезжую часть, стоянку, убирает сосульки с крыш. При этом снег необходимо собрать и вывезти в специальные хранилища.
Возле поликлиник, детских садов и школ за уборку снега отвечает администрация учреждений. Она может нанять дворника в штат или заключить договор подряда. Чистить должны ступеньки крыльца, дорожки, тротуары, площадку перед входом, а также убирать снег и сосульки с крыш. Отмечается, что привлекать родителей к чистке детских площадок, веранд, крыш, уборке сосулек — незаконно.
Городские тротуары, дороги, автобусные остановки — зона ответственности муниципалитета. Администрация ставит задачу уборки коммунальным службам города. Они чистят проезжую часть, тротуар, дорожки в парках, скверах.
Также прокуратура разъяснила, в какой срок должны убрать снег: уборка снега коммунальными службами — за 3−12 часов; устранение гололёда на проезжей части — за 4−12 часов, устранение гололёда на пешеходных дорожках — за 12−24 часа. Отсчёт производится после окончания снегопада или обнаружения гололёда. При большом объёме осадков срок может быть продлён с учётом приоритетов.
Куда жаловаться, если снег не убирают?
Придомовая территория — в УК или ТСЖ.
Городская территория — в коммунальные службы.
Если обращение не помогает или есть угроза безопасности — в прокуратуру.
При опасности на дорогах — в ГИБДД.