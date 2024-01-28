Почти на 5 тысяч человек сократилась численность населения Хабаровского края

По предварительной оценке численность населения края по сравнению с началом 2023 года сократилась на 4876 человек и на 1 января 2024 года составила 1279214 человек, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, ЕАО и ЧАО.