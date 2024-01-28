Почти на 5 тысяч человек сократилась численность населения Хабаровского края

По предварительной оценке численность населения края по сравнению с началом 2023 года сократилась на 4876 человек и на 1 января 2024 года составила 1279214 человек, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, ЕАО и ЧАО.
Большая часть населения 1068155 человек (83,5%) проживает в городе, а 211059 человек (16,5%) — это сельское население.
Изменение численности за 2023 год произошло за счет естественной убыли — 5100 человек и миграционного прироста — 224 человека.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что 1 января на свет появились ещё 32 маленьких жителя региона— 19 мальчиков и 13 девочек. В Хабаровске — 24 малыша, в Комсомольске-на-Амуре — 5, в Амурске, Советской Гавани и районе имени Лазо по одному малышу.