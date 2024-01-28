«Уже людей толпа»: новое место отдыха за 10 млн появилось во Владивостоке

На озере Чан во Владивостоке установили новые уличные тренажеры, отапливаемый туалет и произвели частичный ремонт беговой дорожки, сообщает ИА PrimaMedia. На эти цели правительство Приморского края выделило грант в размере десяти млн рублей.
Беговая дорожка на озере Чан является культовым местом для любителей бега. Здесь каждый день занимаются сотни жителей Владивостока. Дорожку несколько раз ремонтировали до этого, а сейчас еще заменили устаревшие тренажеры на новые и установили отапливаемые туалеты. Заниматься на тренажерах любители бега и здорового образа жизни могут бесплатно.
27 января спортивную площадку осмотрел губернатор Приморского края Олег Кожемяко, где ему также представили проект развития территории около училища олимпийского резерва, которое расположено около озера Чан.
«Нам было важно, чтобы тут появилась такая площадка. Мы нашли возможность и выделили средства училищу олимпийского резерва в размере десяти млн рублей. В результате появилась площадка с уличными тренажерами, которая позволяет жителям тренироваться. Конечно, после передачи этой дорожки в краевую собственность мы модернизируем ее более глубоко. Документы о передаче готовятся», — сказал губернатор.
Во время визита главы региона на новой площадке занимались воспитанники училища Олимпийского резерва. Они выполняли упражнения на тренажерах.
«На базе училища олимпийского резерва открыли новый уличный тренажерный комплекс, который позволяет заниматься физкультурой и спортом не только учащимся училища олимпийского резерва, но и всем горожанам, которые бегают на озере Чан. Здесь есть тренажеры на все группы мышц. Наши студенты с удовольствием тут занимаются. Думаю этот спортивный городок поможет нам в укреплении общефизической подготовки», — рассказал тренер по боксу училища Владимир Шипунов.
Губернатору представили план развития территории. В рамках этого проекта здесь может появиться новый спортивный комплекс игровых видов спорта — мини-футбола, волейбола, бадминтона. Еще один учебный корпус на 650 человек и общежитие вместимостью 350 человек, чтобы дети с других городов и поселков Приморья могли учиться в училище начиная с пятых классов. Олегу Кожемяко в целом понравился этот план развития и он пообещал поддержать его.