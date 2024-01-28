«Уже людей толпа»: новое место отдыха за 10 млн появилось во Владивостоке

Губернатору представили план развития территории. В рамках этого проекта здесь может появиться новый спортивный комплекс игровых видов спорта — мини-футбола, волейбола, бадминтона. Еще один учебный корпус на 650 человек и общежитие вместимостью 350 человек, чтобы дети с других городов и поселков Приморья могли учиться в училище начиная с пятых классов. Олегу Кожемяко в целом понравился этот план развития и он пообещал поддержать его.