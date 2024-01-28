В мэрии Владивостока назвали сроки сдачи нового спорткомплекса

Во Владивостоке готовят к сдаче новый физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Ватутина, возле школы № 78. Объект готов на 95%, сообщили ИА PrimaMedia в администрации Владивостокского городского округа.
Как рассказали специалисты, в спорткомплексе предусмотрены площадки для занятий различными видами спорта — волейболом, баскетболом, мини-футболом.
По словам главы города Константина Шестакова, спорткомплекс планируется использовать с максимальной пользой для жителей района, в частности, для проведения интеллектуальных игр.
В первой половине дня здесь будут уроки физкультуры для школьников, а во второй — спортивные секции. Также в новом ФОКе будут устраивать городские спортивные состязания.
Новый спорткомплекс планируют открыть в конце февраля.