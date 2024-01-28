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В мэрии Владивостока назвали сроки сдачи нового спорткомплекса

Здесь смогут заниматься спортом все жители Ленинского района.
Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке готовят к сдаче новый физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Ватутина, возле школы № 78. Объект готов на 95%, сообщили ИА PrimaMedia в администрации Владивостокского городского округа.

Как рассказали специалисты, в спорткомплексе предусмотрены площадки для занятий различными видами спорта — волейболом, баскетболом, мини-футболом.

По словам главы города Константина Шестакова, спорткомплекс планируется использовать с максимальной пользой для жителей района, в частности, для проведения интеллектуальных игр.

В первой половине дня здесь будут уроки физкультуры для школьников, а во второй — спортивные секции. Также в новом ФОКе будут устраивать городские спортивные состязания.

Новый спорткомплекс планируют открыть в конце февраля.

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