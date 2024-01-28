На Байкале спасли заблудившегося туриста

Группа туристов, которая не была зарегистрирована в МЧС, совершала пеший поход по льду Байкала. В районе Старой Ангасолки КБЖД 40-летний мужчина отстал от группы и заблудился. На помощь выехали спасатели. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Только поздней ночью друзья мужчины поняли, что он не вернулся и может замёрзнуть. Утром туристы обратились к спасателям.
Группа на вездеходе отправилась на помощь мужчине из Слюдянки. Менее чем через час они его нашли на льду озера. В удовлетворительном состоянии мужчину доставили на турбазу «Шаражалгай». Помощь медиков ему не понадобилась.
Как отмечают спасатели, мужчине повезло: его быстро нашли. При этом он не провалился в скрытые под снегом трещины и не замёрз.