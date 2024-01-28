На Байкале спасли заблудившегося туриста

Группа туристов, которая не была зарегистрирована в МЧС, совершала пеший поход по льду Байкала. В районе Старой Ангасолки КБЖД 40-летний мужчина отстал от группы и заблудился. На помощь выехали спасатели. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.