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На Байкале спасли заблудившегося туриста

Мужчина отстал от группы в районе Старой Ангасолки.
Источник: IrkutskMedia.ru

Группа туристов, которая не была зарегистрирована в МЧС, совершала пеший поход по льду Байкала. В районе Старой Ангасолки КБЖД 40-летний мужчина отстал от группы и заблудился. На помощь выехали спасатели. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

Только поздней ночью друзья мужчины поняли, что он не вернулся и может замёрзнуть. Утром туристы обратились к спасателям.

Группа на вездеходе отправилась на помощь мужчине из Слюдянки. Менее чем через час они его нашли на льду озера. В удовлетворительном состоянии мужчину доставили на турбазу «Шаражалгай». Помощь медиков ему не понадобилась.

Как отмечают спасатели, мужчине повезло: его быстро нашли. При этом он не провалился в скрытые под снегом трещины и не замёрз.

МЧС