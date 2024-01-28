Забег, посвященный годовщине снятия блокады Ленинграда, собрал более 150 участников в Хабаровске: фото

Старт намечался в 10 часов, но многие уже задолго пришли, чтобы успеть получить голубую майку с заветным номером.
Традиционный легкоатлетический пробег, посвященный годовщине со Дня снятия блокады Ленинграда, начался недалеко от остановки «Дом ветеранов», далее участники бежали до Выборгской вдоль улицы Карла Маркса и обратно. Кто-то по узкой тропинке шел быстрым шагом, другие мчались словно стрела — за каких-то 10 минут преодолели первый круг. Некоторым понадобилось больше времени.
Для участников нет определенной дистанции, каждый сам определяет по своим возможностям и силам. Сегодня с удовольствием участвовала молодежь и ветераны. Приходили родители с детьми и даже целые семьи. Здесь можно было встретить спортсменов бегового клуба «AmurRun», команду патриотического военно-патриотического клуба «Данко» и многих других. В мероприятии участвовал и наш корреспондент, за что получил свою медаль и поздравление.
Ежегодно легкоатлетический пробег проводится на территории Железнодорожного района с 1997 года — в последнее воскресенье января. В этом году мероприятие посвящено 80-ой годовщине со Дня снятия блокады с города Героя Ленинграда. Фото яркого забега в нашем фоторепортаже.