Забег, посвященный годовщине снятия блокады Ленинграда, собрал более 150 участников в Хабаровске: фото

Для участников нет определенной дистанции, каждый сам определяет по своим возможностям и силам. Сегодня с удовольствием участвовала молодежь и ветераны. Приходили родители с детьми и даже целые семьи. Здесь можно было встретить спортсменов бегового клуба «AmurRun», команду патриотического военно-патриотического клуба «Данко» и многих других. В мероприятии участвовал и наш корреспондент, за что получил свою медаль и поздравление.