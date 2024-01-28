Актриса из Хабаровского края сыграет в новом скетч-шоу «ЭТО МЫ» на ТНТ

7 февраля в 22:00 в эфире ТНТ (16+) премьера — начнется показ нового проекта Comedy Club Production «ЭТО МЫ» (18+). Зрителей ждет юмористическое скетч-шоу о ситуациях, в которых может оказаться любой житель нашей необъятной страны. И, конечно, в персонажах каждый из нас узнает себя. Актрисой проекта стала уроженка Хабаровского края Мария Кравченко, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ООО «ГПМ СПБ».
Мария Кравченко родилась в Комсомольске-на-Амуре. Популярность актрисе принес юмористический проект «ComedyWoman» (16+). Также она известна по своим ролям в сериалах «Полярный» (16+), «Мендельсон» (16+) и «Ресторан по понятиям» (18+). В 2023 году актриса приняла участие в проекте «Новые Звезды в Африке» (16+), где заняла 8-е место.
К сожалению, сейчас Мария редко бывает в родном Комсомольске-на-Амуре. В последний раз приезжала в позапрошлом году провести корпоратив, посвященный 80-летию завода «Амурсталь».
«Я бы очень хотела приехать в Комсомольск-на-Амуре хотя бы на неделю, сделать все свои личные дела, встретиться с родными и близкими людьми. Сложилось так, что там находится пожилое поколение моей семьи, и многие родственники уже уходят в силу естественных причин. К сожалению, не всегда получается увидеться напоследок, что грустно. Но, я надеюсь приехать в будущем», — рассказала Мария Кравченко.
Все скетчи будут разыграны постоянными актерами проекта. В кадре появятся немало любимцев публики: Максим Лагашкин, Анна Хилькевич, Владимир Селиванов, Екатерина Моргунова, Сергей Гореликов, Антон Остериков, Ренат Мухамбаев, Светлана Листова, Иван Пышненко.
Продюсеры проекта: Вячеслав Дусмухаметов, Андрей Левин и Таймураз Бадзиев. Креативные продюсеры: Алексей Зюзин и Ильхам Рысаев, исполнительный продюсер: Алан Батаев. Режиссер-постановщик: Алена Корчагина, оператор-постановщик: Максим Воробьев.
Смотрите скетч-шоу «ЭТО МЫ» начиная с 7 февраля каждую среду в 22:00 на ТНТ!