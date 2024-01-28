Актриса из Хабаровского края сыграет в новом скетч-шоу «ЭТО МЫ» на ТНТ

«Я бы очень хотела приехать в Комсомольск-на-Амуре хотя бы на неделю, сделать все свои личные дела, встретиться с родными и близкими людьми. Сложилось так, что там находится пожилое поколение моей семьи, и многие родственники уже уходят в силу естественных причин. К сожалению, не всегда получается увидеться напоследок, что грустно. Но, я надеюсь приехать в будущем», — рассказала Мария Кравченко.