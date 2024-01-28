В небе над Норильском камеры засняли метеор

В Норильске на камеру видеорегистратора попал пролетающий метеор. Об этом 27 января сообщили в ТАСС со ссылкой на ведущего научного сотрудника красноярского Института физики имени Киренского Сергея Карпова.
Ученые объяснили, что метеор или болид — явление, порожденное входом в атмосферу космического камня размером несколько десятков сантиметров.
«Очевидно, это космическое тело сгорело в атмосфере на большой высоте, оставив яркий свет по сути на дневном небе. Явление редкое, тем более на дневном небе», — цитирует агентство слова специалиста.
Исследователь пояснил, что метеор не представляет угрозы и опасности Земле и всему живому. Небесное тело целиком сгорает в атмосфере, влетев в верхние слои на огромной скорости.
В начале прошлого года астроном рассказал о пролетевшем над Красноярском болиде.