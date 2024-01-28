В Волгограде изменится список нарушений, за которые лишают водительских прав

Согласно документу, предполагается, что в России ужесточат наказание за езду на автомобиле с нечитаемыми номерами. Речь идет о водителях, которые используют для этих целей специальные устройства. В тг-канале МВД сообщили, что таким автомобилистам будет грозить от 1 до 1,5 года лишения прав с конфискацией приборов, позволяющих сделать регистрационный номер нечитаемым.