Мост за миллиард тенге в Казахстане оказался с дефектом

В районе Габита Мусрепова с 2019 года строили автомобильный мост, небольшое сооружение стало долгостроем. А в 2023 году специалисты филиала «Национального центра качества дорожных активов» выявили на объекте расслоение асфальтобетонного покрытия и трещины, сообщает Петропавловск.news.
«Дефекты на объекте “Строительство моста на 142-м километре автодороги “Еленовка — Арыкбалык — Чистополье — Есиль” будут устранены в дорожно-строительный сезон 2024 года. При проведении строительных работ на объекте имеется сегрегация (расслоение покрытия) и сетка трещин”.
Подрядчик приступил к капитальному ремонту моста летом 2019 года. Работы по договору должны были закончить за полгода, но неожиданно наступила зима. Позже строительство вовсе приостановили. Затем работы завершило другое предприятие, как показало обследование, также некачественно.
Всего специалисты «Национального центра качества дорожных активов» контролировали проведение ремонта на 163 дорожных объектах области. По данным Тентекова, в результате выявили 190 дефектов и нарушений. Из них на данный момент устранены 141, остальные находятся в работе.