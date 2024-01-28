Мост за миллиард тенге в Казахстане оказался с дефектом

Подрядчик приступил к капитальному ремонту моста летом 2019 года. Работы по договору должны были закончить за полгода, но неожиданно наступила зима. Позже строительство вовсе приостановили. Затем работы завершило другое предприятие, как показало обследование, также некачественно.