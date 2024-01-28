Кузбассовцев просят не верить угрозам о терактах в ТЦ и школах

В правительстве Кузбасса предупредили, что злоумышленники запустили очередную информационную атаку в телеграм-каналах.
Там появились сообщения с предупреждениями о якобы готовящихся терактах в торговых центрах, школах и других образовательных учреждениях. Угрозы касаются нескольких городов региона.
Как уверяют правоохранители, цель таких сообщений — посеять страх и панику среди кузбассовцев.
В правительстве Кузбасса призвали не пересылать такие сообщения знакомым.
«Компетентные органы проводят работу и знают, кто стоит за вбросами. Ситуация под их контролем», — уверяют в ведомстве.
Мы писали, что на неделе об угрозах взорвать кемеровские школы сообщала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.