Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Кузбассовцев просят не верить угрозам о терактах в ТЦ и школах

Правоохранители обнаружили информационную атаку.

В правительстве Кузбасса предупредили, что злоумышленники запустили очередную информационную атаку в телеграм-каналах.

Там появились сообщения с предупреждениями о якобы готовящихся терактах в торговых центрах, школах и других образовательных учреждениях. Угрозы касаются нескольких городов региона.

Как уверяют правоохранители, цель таких сообщений — посеять страх и панику среди кузбассовцев.

В правительстве Кузбасса призвали не пересылать такие сообщения знакомым.

«Компетентные органы проводят работу и знают, кто стоит за вбросами. Ситуация под их контролем», — уверяют в ведомстве.

Мы писали, что на неделе об угрозах взорвать кемеровские школы сообщала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.