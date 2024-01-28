Кардиолог рассказал, чем опасен необоснованный прием аспирина

«В моей практике был пациент с геморрагическим инсультом, то есть с кровоизлиянием в мозг, который пострадал от необоснованного назначения аспирина. Причем принимал он его недолго. В большинстве случаев, когда пациент принимает аспирин без показаний, о которых говорилось выше, гораздо правильнее назначить статин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а не аспирин. Статины снижают уровень ЛПНП, также известного как “плохой холестерин”, и снижают риск инфаркта миокарда и инсульта. При этом они обладают редкими побочными эффектами, гораздо реже, чем у аспирина. Однако назначить как статины, так и аспирин может только врач».