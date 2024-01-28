Где можно отдохнуть зимой в Жамбылской области

— С прошлого года ситуация изменилась, — говорит руководитель туристической компании Валерия Батуева. — Таразцы все-таки встали на лыжи и с удовольствием начали кататься на склонах «Коксая» в Жуалынском районе. Выезд обычно в восемь утра. В путевку входят услуги транспорта и гида, чай из самовара, отдых в теплой юрте, поход в горы и развлекательная программа. Отмечу, что на Коксае всегда многолюдно. Для приезжих приготовлены тюбы, санки, лыжи, сноуборды, специальная одежда и каски для безопасного катания. Новичкам помогут справиться с трудностями инструкторы по лыжам. И, кстати, горные склоны Коксая с возможностями длинных спусков отлично подходят для людей, которые только «встают» на лыжи. В Жуалах можно весь зимний сезон спокойно кататься на лыжах и коньках по заснеженным горам.