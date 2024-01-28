Где можно отдохнуть зимой в Жамбылской области

В Жамбылской области есть много интересных мест, горных ущелий, куда можно отправиться в зимний поход, где организуют для любителей активного отдыха на свежем воздухе развлечения в виде катания на санках, на лыжах, сноубордах, экскурсии по заснеженной местности, пешие и конные прогулки по живописным предгорьям. Появились в регионе и первые горнолыжные курорты, а также горные базы отдыха в ущельях Коксай, Мерке, Беркара, Аксай.
Даже из избалованного теплыми солнечными днями Тараза, защищенного от непогоды и снежных буранов отрогами гор, можно отъехать в сторону Жуалынского района и буквально через час оказаться в снежном безмолвии степных просторов и горных ущелий.
Отроги гор Каратау, Таласского и Киргизского Алатау, входящие в горную гряду Юго-Западного тянь-Шаня, заповедные места Аксу-Жабаглы, живописные ущелья Коксай и Макбал, Меркенское нагорье, экзотические пейзажи Жуалов, водохранилище Терс-Ащибулак, озера Балхаш, Алаколь, Биликоль, Сенгирбай и другие ждут любителей зимнего отдыха.
Юго-Западный Тянь-Шань — заповедник Аксу-Жабаглы
По информации областного управления по туризму, туроператоры Жамбылской области предлагают жителям Тараза разнообразные «маршруты выходного дня» в зимнее время. Так, гиды-проводники по горному туризму предлагают отправиться на конную прогулку по тропам природного заповедника Аксу-Жабаглы.
Стоит напомнить, что первый в Казахстане и Средней Азии Аксу-Жабаглинский государственный биосферный заповедник образован в 1926—1927 годах на территории Жамбылской и Туркестанской областей, в западной оконечности хребта Таласский Алатау, отрогов Тянь-Шаня. Этот заповедник не только сохраняет богатейшее биоразнообразие, ископаемые древности, эндемики, краснокнижную флору и фауну, но и предоставляет возможность туристам познакомиться со всем этим богатством природы Казахстана. Практически вся территория открыта для посещения, кроме усиленно охраняемых экозон.
Экологические экскурсии по заповеднику Аксу-Жабаглы предназначены как для взрослых, так и для детей школьного возраста. Что касается зимних конных прогулок, то, как правило, они рассчитаны на один день. Группа из десяти человек выезжает автомобильным транспортом ранним утром из Тараза, затем в селе Жабаглы пересаживается на лошадей и двигается по определенному маршруту, по живописным горным тропам до водопада Малые Кайынды.
По пути следования туристы могут познакомиться с экзотикой Кораллового ущелья, выложенного окаменевшими останками кораллов и других обитателей древнего доисторического океана, плескавшегося здесь 250 миллионов лет назад в эпоху палеозоя. Удивительны и горные озера Айнакол, Кызылжар, Оймак, Кызылкенкол, Коксаккол, Томпак, впечатляющие своей нетронутой красотой.
Горнолыжные комплексы Жуалынского района
Зимний туризм в Жамбылской области получил импульс к развитию в минувшем 2023 году, когда в одном из красивейших природных мест региона — Жуалынском районе — начала работать первая в регионе горнолыжная база этно-туристического комплекса «Коксай».
Зимние виды спорта, такие как катание на лыжах и коньках, до сих пор были популярны в Жамбылской области только в Жуалынском и нескольких более северных районах (Мойынкумы, Сарысу, Шу). Именно Жуалынский район называют «жамбылской Сибирью» из-за суровых зим и сильных снегопадов. Прежнее название районного центра — Бурное (сейчас — Б. Момышулы), что вполне соответствует характеру этой суровой местности, снежные метровые сугробы здесь с декабря по март. В школах этих районов в былые времена даже практиковали лыжные кроссы. Но, к примеру, для таразцев, коньки и лыжи были незнакомы по причине довольно теплых зим и отсутствия снежного покрова.
— С прошлого года ситуация изменилась, — говорит руководитель туристической компании Валерия Батуева. — Таразцы все-таки встали на лыжи и с удовольствием начали кататься на склонах «Коксая» в Жуалынском районе. Выезд обычно в восемь утра. В путевку входят услуги транспорта и гида, чай из самовара, отдых в теплой юрте, поход в горы и развлекательная программа. Отмечу, что на Коксае всегда многолюдно. Для приезжих приготовлены тюбы, санки, лыжи, сноуборды, специальная одежда и каски для безопасного катания. Новичкам помогут справиться с трудностями инструкторы по лыжам. И, кстати, горные склоны Коксая с возможностями длинных спусков отлично подходят для людей, которые только «встают» на лыжи. В Жуалах можно весь зимний сезон спокойно кататься на лыжах и коньках по заснеженным горам.
Горнолыжная база «Коксай» предназначена для круглогодичного использования, для зимнего и летнего спортивного отдыха. На территории имеется этноаул, гостиничный комплекс, рестораны, обзорная площадка, кафе. Комплекс может принять в день до 500 человек.
Еще один объект зимнего туризма в Жуалынском районе никак не может придти к своему завершению. Горнолыжный комплекс «Каралма» строится уже четвертый год, с перерывами на пандемию коронавируса.
Расположение будущего круглогодичного курорта географически благоприятно — в 70 км от Тараза и в ста км от Шымкента, на северных склонах Таласского хребта Западного Тянь-Шаня, на границе заповедника Аксу-Жабаглы. Высоты горных вершин составляют 1 400 — 3 200 метров над уровнем моря. Верхней точкой является гора Камалган высотой 3 200 метров. С вершины горы проложена горнолыжная трасса протяженностью 2 500 метров, с возможностями длинных спусков. «Каралма» может предоставить длинные трассы протяженностью чуть меньше спусков «Красной поляны» в Сочи.
Еще не так давно эта местность была совершенно безлюдной и нетронутой цивилизацией. А сегодня от трассы Западная Европа — Западный Китай до горнолыжной базы «Каралма» проложено 8 км автомобильных дорог, установлены электросети и опоры освещения, подведен газопровод. Завершено строительство ресторана, сервисного центра, большой и малой канатных дорог, дорожек для катания и прочей инфраструктуры. Объекты возводились в рамках государственно-частного партнерства.
По данным областного акимата, строительство горнолыжной базы «Каралма» завершено на 90%. Однако заманчивые перспективы развития этого туристического объекта натолкнулись на суровую реальность в виде перебоев с поставками оборудования и дефицита финансов. Ожидалось, что горнолыжный комплекс встретит любителей зимних видов спорта уже в конце 2022 года. Но до сих пор «Каралма» не введена в эксплуатацию.
Тем не менее, на склонах Каралмы сегодня все-таки можно увидеть отдыхающих. Выезжают не только семьями и дружескими компаниями, но и трудовыми коллективами.
В 2019 году здесь состоялся первый в регионе фестиваль зимних видов спорта «Нескучная зима». Туристические компании Тараза организовали тогда впервые однодневное турне для желающих покататься на лыжах и коньках. Для гостей были организованы конные прогулки по заснеженным тропам предгорья, катания на надувных санках, тюбах, баллонах. В палатках можно было отведать национальные блюда, согреться горячим чаем. И вот уже несколько сезонов подряд жамбылцы отдыхают в предгорьях Жуалынского района, катаются по горным склонам Каралмы.
Стоит отметить, что жамбылский регион может предложить историко-культурный туризм, археологический, этнический, конно-спортивный, экологический, медицинско-оздоровительный, агротуризм. Развивают здесь и экстремальные виды туризма — джип-туры, охота, рыбалка. Для полетов на парапланах с инструкторами используют ущелья Каратауского хребта, а также Киргизского и Таласского Алатау.
По оценке специалистов, Жамбылская область имеет всё для развития оздоровительных, этнических, экскурсионных и экологических туров. В регионе функционируют 44 турфирмы, 180 гостиниц, юрточный городок, 15 зон отдыха, 11 детских оздоровительных лагерей, 7 санаторно-курортных здравниц, есть санатории с уникальными лечебными грязями и минеральными водами.