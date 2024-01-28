Эскалатор на станции метро «Окружная» закроют на ремонт с 5 по 7 февраля

Эскалатор на станции «Окружная» (выход № 1) Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена будет закрыт на ремонт с 5 по 7 февраля. Об этом сообщается на сайте московской подземки.
Уточняется, что узнать о ремонтах в столичном метро можно в мобильном приложении «Метро Москвы», а также на официальном сайте метрополитена.
Кроме того, с 10 января эскалатор закрыт на ремонт на станции «Крестьянская застава» Люблинско-Дмитровской линии метро. Воспользоваться им нельзя будет до 21 марта.
Ранее сообщалось, что с 15 января по 15 марта на станции «Спортивная» Московского метрополитена будут поочередно закрывать на ремонт эскалаторы.