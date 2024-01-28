Какой будет погода на неделе в Краснодарском крае

Геленджику не так повезет с погодой. В понедельник возможен небольшой снег даже при плюсовой температуре — до 5 тепла в первые три дня недели. Во второй половине недели потеплеет до 8−10 градусов. Дожди возможны на курорте с четверга по воскресенье. Температура морской воды 11 градусов.