Какой будет погода на неделе в Краснодарском крае

Затем воздушный фронт начнет разгоняться в сторону большего тепла — к пятнице уже +6, а к выходным до 8 тепла. Но небо по-прежнему будет преимущественно пасмурным, осадки снова ожидаются к выходным.
До + 3 в Анапе в первой половине недели. К выходным потеплеет до +9. Сильных осадков несмотря на пасмурную погоду синоптики на курорте не прогнозируют, но в пятницу дождь возможен. Море остыло до 10 градусов.
Геленджику не так повезет с погодой. В понедельник возможен небольшой снег даже при плюсовой температуре — до 5 тепла в первые три дня недели. Во второй половине недели потеплеет до 8−10 градусов. Дожди возможны на курорте с четверга по воскресенье. Температура морской воды 11 градусов.
В Сочи всю неделю 8−11 градусов тепла. В понедельник возможен небольшой снег, в последние три дня недели синоптики прогнозируют дожди. Температура морской воды 11 градусов.