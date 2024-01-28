Что можно и нельзя делать в Павлов день 28 января, который называют перелом зимы

Согласно приметам, если звезды ярко блестят на небе, то ждали мороз. В том случае, если тучи плывут по небу с северной части, то это указывает на скорое похолодание. Воробьи, сидящие на ветках деревьев, предупреждают про снег. Если установилась ясная погода, то лето будет жарким. Если в Павлов день снегопад, то лето окажется дождливым.