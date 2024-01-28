Что можно и нельзя делать в Павлов день 28 января, который называют перелом зимы

Православная церковь 28 января вспоминает затворника Павла Фивейского. В народе празднуют Павлов день. Однако есть еще одно название — перелом зимы. Оно связано с тем, что дни стали длиннее, а ночи — уменьшились. В указанную дату всегда говорили: «Павел день прибавил».
Что нельзя делать 28 января
Не следует в день Павла ссориться и ругаться. Считается, что можно навредить своему здоровью. Также не следует завидовать. Запрещено пересчитывать мелочь, так как из дома может уйдет благополучие. Нельзя впускать в дом черного кота. Согласно приметам, вместе с ним могут прийти и неприятности.
Что можно делать 28 января
По традиции, в Павлов день было принято играть свадьбы. Так, свадьба 28 января обещает счастливую и долгую жизнь. Кроме того, хозяйки в указанный день всегда проводили генеральную уборку и занимались другими бытовыми делами.
Согласно приметам, если звезды ярко блестят на небе, то ждали мороз. В том случае, если тучи плывут по небу с северной части, то это указывает на скорое похолодание. Воробьи, сидящие на ветках деревьев, предупреждают про снег. Если установилась ясная погода, то лето будет жарким. Если в Павлов день снегопад, то лето окажется дождливым.