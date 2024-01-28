Москвичей пригласили научиться стоять на коньках на различных площадках столицы

На катке, расположенном на площади Промышленности, гости выставки смогут впервые встать на коньки и освоить базовые навыки катания. В феврале здесь можно будет поучаствовать в профессиональных мастер-классах от хоккейных тренеров и экспертов фигурного катания.
В парке «Останкино» также состоятся ледовые мероприятия. Уроки катания пройдут 10 и 24 февраля. Кроме того, всех желающих смогут научить правильной технике ходьбы на лыжах, передает официальный сайт мэра Москвы.
На катке ВДНХ 30 января состоится косплей-вечеринка «Космопорт “Восток”». Гости мероприятия смогут принять участие в интерактивных играх и танцевальных мастер-классах.
С 24 по 28 января в пространстве Москвы на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ проходит молодежная неделя, где гостям представят проекты для молодых москвичей и жителей других городов, а также расскажут о волонтерстве и развитии карьеры.