Народные приметы про любовь: чего нельзя делать 29 января

29 января верующие вспоминают Петра — одного из первых учеников Христа. В народном календаре — Петр-полукорм. На Руси в это время люди определяли, достаточно ли осталось корма для их скотины. Дата связана с множеством примет и запретов, соблюдение которых считалось у наших предков обязательным. Тому, кто ослушается, сулили одиночество, болезни и нищету.
Народные приметы на 29 января: что нельзя делать
Конец января чаще всего бывает морозным, поэтому множество неписаных правил наших предков касались именно холодов. Чтобы не замерзнуть насмерть, люди в эти дни старались держаться подальше от лесов. Также они предпочитали проводить время поближе к дому, не уезжая далеко. В пути, согласно поверьям, их могли ждать неприятности.
Молодым девушкам, которые еще не встретили свою судьбу, мудрецы не советовали подолгу смотреть в окно. Под видом привлекательного молодого человека рядом с домом могла появиться нечисть. Если красавица выйдет на улицу, чтобы увидеть парня, злые духи могут наслать на нее болезнь.
Не рекомендуется незамужним и надевать черное в этот день. Таким нарядом можно притянуть к себе одиночество. Тогда не видать любви целый год.
Еще один запрет для незамужних связан с зеркалами. Стоять и любоваться на свое отражение слишком долго может быть опасно. Потусторонние силы только и ждут возможности, чтобы похитить девичью молодость и красоту. Тогда девушка станет незаметной для кавалеров и будет коротать век в одиночестве.
В общении с людьми следует проявлять сдержанность и дружелюбие. Возможны конфликтные ситуации, поэтому лучше сделать все от вас зависящее, чтобы не дошло до драки.
Хуже всего поругаться с каким-то пожилым человеком, особенно с родственником. В качестве наказания за грубость человеку может грозить бедная и голодная старость.
Поскольку Петр считался у наших предков покровителем домашних животных, нельзя обижать скотину. За это можно поплатиться здоровьем и деньгами.
Дата не подходит для крупных покупок. Потраченные деньги очень скоро могут понадобиться вам для решения серьезных вопросов. Кроме того, новая вещь, за которую вы выложили кругленькую сумму, окажется некачественной.
Народные приметы на 29 января: что можно делать
Чтобы год не прошел в бедности и голоде, стоит запастись продуктами. В холодильнике или погребе обязательно должно быть продовольствие в Петров день. Во всяком случае, так говорили в старину.
Увидев хороший сон в ночь на 29 января, следует поделиться его деталями с кем-то близким. Тогда есть вероятность, что он сбудется.
На Руси проводили Петров день в трудах. Считалось, что тому, кто работает, скоро улыбнется удача. Если у вас выходной, можно взяться за уборку. Разберитесь в шкафах, избавьтесь от хлама, чтобы освободить место для чего-то нового.
Можно побаловать родных чем-то вкусненьким, пригласить на ужин друзей. Если после трапезы у вас останется еда или крошки, не выбрасывайте их. Лучше поделиться пищей с животными и птицами. Тогда в вашем доме целый год будет достаток.
Подходит дата и для начала чего-то нового. Можно подумать о смене работы, взяться за хобби, о котором давно мечтали, познакомиться с кем-то.
Кстати, о знакомствах. День хорош для амурных дел, поэтому велик шанс встретить свою судьбу. Если не проведете 29 января в одиночестве, а выйдете хотя бы в магазин, можете познакомиться со второй половинкой.
Приметы о погоде на 29 января
Немало примет на Петров день касаются и погоды. Северный ветер, согласно наблюдениям наших предков, сулит резкое похолодание. Морозы могут прийти надолго.
Красное небо на закате предвещает ясный день. Снегопадов не предвидится.
Если 29 января будут осадки, то лето окажется жарче обычного.
Именинники 29 января
29 января именины празднуют Петр, Иван и Максим.