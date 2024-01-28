Народные приметы про любовь: чего нельзя делать 29 января

Еще один запрет для незамужних связан с зеркалами. Стоять и любоваться на свое отражение слишком долго может быть опасно. Потусторонние силы только и ждут возможности, чтобы похитить девичью молодость и красоту. Тогда девушка станет незаметной для кавалеров и будет коротать век в одиночестве.