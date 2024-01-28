Более 450 газоочистных установок смонтировали на сооружениях водоотведения Москвы

«На сооружениях водоотведения Москвы смонтировали более 450 газоочистных установок общей производительностью свыше 2 млн куб. м воздуха в час. В технологии очистки воздуха используют около 95% отечественного оборудования, которое разрабатывают и производят в сотрудничестве с АО “Мосводоканал”», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в Москве проводят масштабную программу по наращиванию объемов газоочистных установок. Она позволяет исключить попадание неприятно пахнущих веществ от объектов водоотведения в атмосферу. Для удаления сероводорода очистные сооружения, канализационные насосные станции и снегосплавные пункты оборудуют высокомощными установками фильтрации вентиляционных выбросов. Наибольшее их количество смонтировано на крупнейших в Европе комплексах, принимающих сточные воды, — на Люберецких и Курьяновских очистных сооружениях (152 единицы).
«Применение газоочистных установок позволяет повысить комфорт москвичей, которые живут в прилегающих к объектам водоотведения районах. Кроме того, это оказывает положительное влияние на экологию региона в целом», — отмечается в материале.