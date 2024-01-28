Более 450 газоочистных установок смонтировали на сооружениях водоотведения Москвы

Уточняется, что в Москве проводят масштабную программу по наращиванию объемов газоочистных установок. Она позволяет исключить попадание неприятно пахнущих веществ от объектов водоотведения в атмосферу. Для удаления сероводорода очистные сооружения, канализационные насосные станции и снегосплавные пункты оборудуют высокомощными установками фильтрации вентиляционных выбросов. Наибольшее их количество смонтировано на крупнейших в Европе комплексах, принимающих сточные воды, — на Люберецких и Курьяновских очистных сооружениях (152 единицы).