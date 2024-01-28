Кузбасс остался на 30 месте в туристическом рейтинге регионов

Кемеровская область вновь вошла в топ-30 регионов России — лидеров Национального туристического рейтинга. Это первая, «золотая» группа рейтинга под названием «Лидеры».
По итогам 2023 года регион занял 30-ю строчку. Годом ранее Кемеровская область была на том же месте.
Составители рейтинга отметили, что главной туристической жемчужине Кузбасса — горнолыжному кластеру Шерегеш — уделяется огромное внимание на федеральном уровне. Так, в феврале 2023 года правительство РФ выделило свыше 948 млн рублей на развитие спортивно-туристического комплекса.
«За счёт бюджетных средств будет продолжено строительство и реконструкция объектов инфраструктуры, в том числе модернизация очистных сооружений, реконструкция системы водоснабжения, строительство новой автодороги к одному из корпусов комплекса, создание объектов теплоснабжения, а также техническое перевооружение центральной котельной поселка Шерегеш», — отмечают авторы исследования.
Также на федеральные деньги ведутся работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения первой очереди туристического центра города-курорта «Новый Шерегеш».
Это девятое ежегодное исследование, которое составляют журнал «Отдых в России» и Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Оно посвящено развитию внутреннего и въездного туризма.
Ранее сообщалось, что Шерегеш попал в топ-3 самых дорогих направлений января в России: средняя стоимость ночи там составила 16 тыс. руб.