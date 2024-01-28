Кузбасс остался на 30 месте в туристическом рейтинге регионов

«За счёт бюджетных средств будет продолжено строительство и реконструкция объектов инфраструктуры, в том числе модернизация очистных сооружений, реконструкция системы водоснабжения, строительство новой автодороги к одному из корпусов комплекса, создание объектов теплоснабжения, а также техническое перевооружение центральной котельной поселка Шерегеш», — отмечают авторы исследования.