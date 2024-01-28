Как подружиться с интернет-зависимостью: практическое руководство

Прежде чем отрицать наличие интернетной аддикции, ответьте себе на пару вопросов. Бывает ли такое, что вы начали читать книгу, а разум предательски блуждает? А во время просмотра фильмов тянется ли ваша рука листать соцсети или новостную ленту? Если замечали подобное за собой, то пора задуматься о взаимоотношениях с цифрой.