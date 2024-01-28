Как подружиться с интернет-зависимостью: практическое руководство

Этот вид аддикции признается многими психологами, но не считается психическим расстройством по медицинским показателям. В международную классификацию болезней включены только зависимость от азартных онлайн-игр и видеоигр.
Для нашего мозга интернет — это дешевый способ получения удовольствия. То есть смартфон, ноутбук, соцсети и прочее воспринимается как большие блестящие дофаминовые кнопки, нажав на которые чувствуешь себя хорошо. Со временем это становится привычкой. Одним удается держать баланс между присутствием в сети и реальном мире, но некоторые практически полностью «переселяются» в онлайн-пространство.
Прежде чем отрицать наличие интернетной аддикции, ответьте себе на пару вопросов. Бывает ли такое, что вы начали читать книгу, а разум предательски блуждает? А во время просмотра фильмов тянется ли ваша рука листать соцсети или новостную ленту? Если замечали подобное за собой, то пора задуматься о взаимоотношениях с цифрой.
Что делать?
Отказаться от всех благ интернета сегодня невозможно. Но обезопасить себя от аддикции можно, если соблюдать простые правила:
- Отключить звуковые уведомления на смартфоне. Хотя бы в момент выполнения определенной задачи.
- Выйти из лишних групп и чатов, отписаться от неинтересных новостей и отказаться от ненужных оповещений.
- Ограничить время потребления контента. Например, читать новости и просматривать соцсети по часу утром и вечером.
- Определить время для проверки сообщений в чатах.
- Отказаться от использования интернета хотя бы на день. По возможности практиковать это раз в неделю.
- Избавиться от привычки вертеть телефон в руках. Берите его только целенаправленно.
- Не использовать гаджеты в течение часа после пробуждения и за два часа до сна.
- Постоянно контролировать время, проводимое в интернете.
Если самостоятельно справляться с тягой к цифре не получается, то стоит обратиться к психологу. Специалист поможет определить настоящую причину зависимости и окажет профессиональную поддержку.