Новая дорога появится в районе Нагатинский Затон

— Новый дорожный участок протяженностью 300 метров свяжет жилую застройку с Судостроительной улицей. Проектом предусмотрена установка светофоров, обустройство наземных пешеходных переходов и тротуаров, а также остановок общественного транспорта, — пояснила Княжевская.
В рамках развития инфраструктуры района Нагатинский Затон также планируется строительство пешеходного маршрута от церкви Иконы Божией Матери «Скоропослушница» до набережной, где на Корабельной улице возведут причал.
Все работы входят в комплекс проекта по реорганизации бывшей промзоны, на месте которой появится новый ЖК «Ривер Парк Коломенское», передает официальный сайт мэра Москвы.
23 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Московский скоростной диаметр (МСД) вошел в тройку самых популярных трасс в столице — ежедневно им пользуются порядка 400 тысяч автомобилистов. Возведение этого объекта также является достаточно сложной задачей.
Глава города рассказал, что в 2024 году в столице завершат сразу несколько крупных транспортных проектов. Так, в Москве появится более 90 километров дорог.