Минздрав: более 14 тысяч белорусов пострадали из-за гололеда

В Минздраве сообщили о том, что более 14 тысяч белорусов пострадали из-за гололеда с начала зимнего периода.
Так, к врачам обратились 14705 человек, пострадавших от холодовых и гололедных травм в период с 21 ноября 2023-го по 27 января 2024-го. Большинство травм получено взрослыми, но также сообщается о 2852 травмированном ребенке.
В региональном срезе больше всего гололедных травм за это время получено на: Витебщине (2649 пациента), Брестчине (2601) и Минщине (2573). Далее по убыванию следуют: Могилевская (2499 травмированных), Гомельская (2320), Гродненская (1109) области и Минск (954 пациента).
Большинство получивших травмы нуждались в амбулаторной помощи. Но все же из 14,7 тысячи пострадавших за все время потребовалась госпитализация 1680 пациентам.
Причем только за сутки с 26 по 27 января по всей стране с гололедными и холодовыми травмы были госпитализированы 15 белорусов.
— В зимний период количество обращений к медикам из-за травм увеличивается в 2−3 раза, — обратили внимание в Минздраве.