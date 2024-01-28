Какие крупные объекты будут строить в Крыму в 2024 году

По словам Аксенова, в данный момент производится анализ «тех лечебных учреждений, которые еще не отремонтированы» и где можно обойтись ремонтом, без необходимости строить новое. Но заложено и строительство больниц, в частности в Феодосии, отметил глава республики.
В Феодосии точно будет построена новая больница с учетом разбивки корпусов. Больница старая, ей свыше 100 лет. Определились, что будет на 450 или 500 коек, то есть будет полностью новая выстроена.
Также здесь будут строить новые школы и ряд других объектов, «и не только в Феодосии», добавил он.
Школы будут новые построены. Очистные сооружения строятся — 24 в проекте находятся. Водохранилища будут скорее всего построены, они в программе: Ялтинское и Алуштинское.
По его словам, деньги на их строительство заложены до 2030 года. Аксенов отметил, что в Крыму на предстоящие 2 −2,5 года эксперты дают благоприятные прогнозы относительно наполняемости водохранилищ.
«Тем не менее в плане эти мероприятия есть и будут реализованы», — сказал глава РК.
Также в 2024 году дорожники в Крыму займутся ремонтом дороги от села Перевального до Алушты и строительством объездной дороги в обход Алушты.
Задачи есть. Деньги, может быть не в таком количестве, понятно, сейчас с учетом СВО и возможности использования резервного фонда, — есть. В программе заложены все социальные обязательства… Все что было запланировано на этот год — все будет выполнено.
Ранее стало известно, что в 2023 году в Феодосии планируют начать строительство многопрофильного медицинского центра, куда будут переведены практически все медучреждения города.