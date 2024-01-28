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Какие крупные объекты будут строить в Крыму в 2024 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости Крым. В Крыму продолжается строительство больниц и других социальных объектов, в ближайшее время новое медицинское учреждение на полтысячи мест появится в Феодосии. Об этом в интервью «Вести. Крым» заявил глава РК Сергей Аксенов.
Источник: РИА "Новости"

По словам Аксенова, в данный момент производится анализ «тех лечебных учреждений, которые еще не отремонтированы» и где можно обойтись ремонтом, без необходимости строить новое. Но заложено и строительство больниц, в частности в Феодосии, отметил глава республики.

В Феодосии точно будет построена новая больница с учетом разбивки корпусов. Больница старая, ей свыше 100 лет. Определились, что будет на 450 или 500 коек, то есть будет полностью новая выстроена.

Сергей Аксенов

Также здесь будут строить новые школы и ряд других объектов, «и не только в Феодосии», добавил он.

Школы будут новые построены. Очистные сооружения строятся — 24 в проекте находятся. Водохранилища будут скорее всего построены, они в программе: Ялтинское и Алуштинское.

Сергей Аксенов

По его словам, деньги на их строительство заложены до 2030 года. Аксенов отметил, что в Крыму на предстоящие 2 −2,5 года эксперты дают благоприятные прогнозы относительно наполняемости водохранилищ.

«Тем не менее в плане эти мероприятия есть и будут реализованы», — сказал глава РК.

Также в 2024 году дорожники в Крыму займутся ремонтом дороги от села Перевального до Алушты и строительством объездной дороги в обход Алушты.

Задачи есть. Деньги, может быть не в таком количестве, понятно, сейчас с учетом СВО и возможности использования резервного фонда, — есть. В программе заложены все социальные обязательства… Все что было запланировано на этот год — все будет выполнено.

Сергей Аксенов

Ранее стало известно, что в 2023 году в Феодосии планируют начать строительство многопрофильного медицинского центра, куда будут переведены практически все медучреждения города.

строительство